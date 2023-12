Curious about which NBA players were the stars in yesterday's games? We have looked at all the stats, and have collected the top performances for you here.

Watch the NBA, other live sports and more on Fubo! Use our link to sign up for a free trial.

December 27 Points Leaders

Name Team Opponent Points Jalen Williams Thunder Knicks 36 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Knicks 36 Giannis Antetokounmpo Bucks Nets 32 Eric Gordon Suns Rockets 27 Kevin Durant Suns Rockets 27 Khris Middleton Bucks Nets 27 OG Anunoby Raptors Wizards 26 Julius Randle Knicks Thunder 25 Jalen Brunson Knicks Thunder 24 Franz Wagner Magic 76ers 24

December 27 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Scottie Barnes Raptors Wizards 12 Kevin Durant Suns Rockets 10 Jalen Wilson Nets Bucks 10 Giannis Antetokounmpo Bucks Nets 10 Paul Reed 76ers Magic 10 Jusuf Nurkic Suns Rockets 10 Isaiah Hartenstein Knicks Thunder 9 Paolo Banchero Magic 76ers 9 Julius Randle Knicks Thunder 9 Daniel Gafford Wizards Raptors 8

Catch NBA action all season long on Fubo!

December 27 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Kevin Durant Suns Rockets 16 Pascal Siakam Raptors Wizards 11 Dennis Schroder Raptors Wizards 10 Khris Middleton Bucks Nets 10 Scottie Barnes Raptors Wizards 8 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Knicks 8 Dennis Smith Jr. Nets Bucks 8 Giannis Antetokounmpo Bucks Nets 8 Jalen Brunson Knicks Thunder 7 Kyle Kuzma Wizards Raptors 7

December 27 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Chet Holmgren Thunder Knicks 4 Goga Bitadze Magic 76ers 4 Eric Gordon Suns Rockets 3 Paul Reed 76ers Magic 3 Scottie Barnes Raptors Wizards 2 Kelly Oubre Jr. 76ers Magic 2 Wendell Carter Jr. Magic 76ers 2 Bobby Portis Bucks Nets 2 Giannis Antetokounmpo Bucks Nets 2 Josh Giddey Thunder Knicks 2

Rep your team with officially licensed NBA gear! Head to Fanatics to find jerseys, shirts, and much more.

December 27 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Tari Eason Rockets Suns 5 Daniel Gafford Wizards Raptors 4 Scottie Barnes Raptors Wizards 3 Alperen Sengun Rockets Suns 2 Bobby Portis Bucks Nets 2 Trendon Watford Nets Bucks 2 Cameron Payne Bucks Nets 2 Kelly Oubre Jr. 76ers Magic 2 De'Anthony Melton 76ers Magic 2 Kenrich Williams Thunder Knicks 2

December 27 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Eric Gordon Suns Rockets 7 Jalen Green Rockets Suns 6 Malik Beasley Bucks Nets 5 Donte DiVincenzo Knicks Thunder 5 Jalen Williams Thunder Knicks 5 Cameron Payne Bucks Nets 5 Scottie Barnes Raptors Wizards 4 Immanuel Quickley Knicks Thunder 4 De'Anthony Melton 76ers Magic 4 Damian Lillard Bucks Nets 3

Get tickets for any NBA game this season at Ticketmaster!