The outings in a Saturday soccer schedule that shouldn't be missed include the Super League match featuring Tottenham Hotspur playing Arsenal.

Soccer Streaming Live Today

Watch Super League: Tottenham Hotspur vs Arsenal

League: Super League

Super League Game Time: 7:00 AM ET

7:00 AM ET TV Channel: CBS Sports Network

CBS Sports Network Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Turkish Süper Lig: Trabzonspor AS vs Samsunspor

League: Turkish Süper Lig

Turkish Süper Lig Game Time: 7:55 AM ET

7:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Italian Serie B Soccer: Venezia FC vs FC Südtirol Bolzano Bozen

League: Italian Serie B Soccer

Italian Serie B Soccer Game Time: 7:55 AM ET

7:55 AM ET TV Channel: FOX Sports Networks

FOX Sports Networks Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Bundesliga:

League: Bundesliga

Bundesliga Game Time: 8:30 AM ET

8:30 AM ET TV Channel: ESPN

ESPN Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Domino's Ligue 2: Girondins de Bordeaux vs AS Saint-Étienne

League: Domino's Ligue 2

Domino's Ligue 2 Game Time: 8:50 AM ET

8:50 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch EFL Championship: Southampton FC vs Blackburn Rovers

League: EFL Championship

EFL Championship Game Time: 9:57 AM ET

9:57 AM ET TV Channel: ESPN

ESPN Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Italian Serie B Soccer: Palermo vs Pisa

League: Italian Serie B Soccer

Italian Serie B Soccer Game Time: 10:00 AM ET

10:00 AM ET TV Channel: FOX Sports Networks

FOX Sports Networks Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Premier League: Manchester City vs Crystal Palace

League: Premier League

Premier League Game Time: 10:00 AM ET

10:00 AM ET TV Channel: USA Network

USA Network Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Turkish Süper Lig: Sivasspor Kulübü vs Galatasaray A.S.

League: Turkish Süper Lig

Turkish Süper Lig Game Time: 10:55 AM ET

10:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Ligue 1: Le Havre vs OGC Nice

League: Ligue 1

Ligue 1 Game Time: 10:55 AM ET

10:55 AM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Premier League: Burnley vs Everton FC

League: Premier League

Premier League Game Time: 12:30 PM ET

12:30 PM ET TV Channel: NBC

NBC Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Primeira Liga: Arouca vs Gil Vicente

League: Primeira Liga

Primeira Liga Game Time: 1:00 PM ET

1:00 PM ET TV Channel: GolTV

GolTV Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Ligue 1: RC Lens vs Stade de Reims

League: Ligue 1

Ligue 1 Game Time: 2:55 PM ET

2:55 PM ET TV Channel: beIN Sports

beIN Sports Live Stream: Watch on Fubo!

Watch Campeonato Uruguayo Primera: Peñarol vs Liverpool

League: Campeonato Uruguayo Primera

Campeonato Uruguayo Primera Game Time: 5:00 PM ET

5:00 PM ET TV Channel: GolTV

GolTV Live Stream: Watch on Fubo!

