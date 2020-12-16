Advertisement

Another EGF Restaurant Defying Governor’s Order

Valley News Live
Valley News Live(Valley News Live)
Published: Dec. 15, 2020 at 8:01 PM CST|Updated: 51 minutes ago
Email This Link
Share on Pinterest
Share on LinkedIn

FARGO, N.D. (Valley News Live) - ANOTHER AREA RESTAURANT IS DEFYING MINNESOTA GOVERNOR TIM WALZ’S ORDER AND RE-OPENING EARLY.

JOE’S DINER IN EAST GRAND FORKS POSTED ON FACEBOOK THAT IT IS RE-OPENING AT 7 O’CLOCK TOMORROW MORNING.

THEY SAY THEY’LL BE TAKING ALL NECESSARY C-D-C PRECAUTIONS; BUT WITHOUT REOPENING, THEY WON’T MAKE IT IF THE GOVERNOR EXTENDS HIS LATEST ROUND OF SHUTDOWNS. HE’S EXPECTED TO MAKE THAT MOVE TOMORROW.

THE BOARDWALK BAR AND GRILL IN EAST GRAND FORKS WAS TEMPORARILY CLOSED TODAY PENDING A COURT APPEARANCE DUE TO RE-OPENING EARLY 6 DAYS AGO.

AN ONLINE FUNDRAISER FOR THE RESTAURANT’S LEGAL FEES HAS RAISED NEARLY 16-THOUSAND DOLLARS.

VALLEY NEWS LIVE HAS LEARNED SEVERAL MORE AREA RESTAURANTS MAY BE FOLLOWING SUIT. STICK WITH US FOR THE LATEST, ON AIR AND ONLINE.

Copyright 2020 KVLY. All rights reserved.

Most Read

The Ice Houses come equipped with a table, chairs, and a heater.
Minnesota restaurant finds creative “dine in” alternative with Ice House seating
Erin Louise Sundby & Cameron Charles St. Claire were both arrested in connection to a death in...
Two sentenced in June killing of a Fargo man
Man caught on camera trying to steal an ATM
Authorities need help identifying a suspected ATM thief
Jocelyn Van Duyn
AMBER Alert canceled: Missing 10-year-old girl from Walworth found safe
COVID vaccine
First in the Red River Valley to get COVID-19 vaccine

Latest News

Interstate Crash
One lane closed near I-29 and I94 Interchange
COVID-19 Vaccines Arrive in the County
MN Passes Relief Bill, COVID Therapies Show Positive Results
U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (R-LA) speaks at a press conference in the Dirksen Senate...
Cass Cty Commissioner Seeks Support On Local Relief
Point of View December 15 - Part 1
Point of View December 15 - Part 1